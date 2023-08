Il Tar ha bocciato il ricorso presentato contro il commissariamento della Camera di Commercio Irpinia-Sannio. Avverso il provvedimento di scioglimento del consiglio si erano opposti Giuseppe Luigi Marinelli, Ignazio Catauro, Salvatore Bonavita e Raffaella Della Sala. I giudici amministrativi hanno ritenuto infondate le loro contestazioni. Secondo i ricorrenti, «la denunciata paralisi del funzionamento dell'organo non sussisterebbe, come dimostrerebbe l'approvazione degli indirizzi generali del Programma Pluriennale e della Relazione previsionale». Ma il Tar ha detto no.

APPROFONDIMENTI Università di Salerno, Tecniche per l'edilizia e il territorio nel polo di Avellino: «Siamo pronti» Ospedale Moscati di Avellino, i sindacati fanno appello al prefetto Geolier, rapina al concerto di Avellino: malvivente si fa strada spruzzando spray urticante

Ha ritenuto corretto il percorso individuato dalla Regione che ha poi nominato Girolamo Pettrone commissario straordinario. I giudici amministrativi bollano come «pseudo delibera» anche il provvedimento adottato nell'ultima burrascosa seduta di consiglio quando l'allora presidente Pino Bruno dichiarò chiusi i lavori, ma alcuni decisero di andare comunque avanti, adottando una delibera. In questo modo, per il Tar, «Si alimenterebbe un'incertezza assoluta nel funzionamento degli organi assembleari che si fonda su formalità che valgono a rendere certa l'imputazione della volontà plurisoggettiva all'ente».