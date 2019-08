Sabato 31 Agosto 2019, 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Camion senza assicurazione che trasporta polli macellati causa il ribaltamento di un furgone. Due persone sono rimaste ferite. E’ successo a Montoro in via Quercia Leone. Il camion, che non ha rispettato lo stop e quindi non dato la precedenza, viaggiava senza copertura assicurativa. La polizia municipale, guidata dal comandante Pietro Paradiso, ha disposto l’immediato sequestro del veicolo. I feriti sono stati trasportati presso l’ospedale Landolfi di Solofra per le cure del caso. La prognosi è di una decina di giorni per entrambi. Oltre all’intervento del 118 è stato necessario far giungere a Montoro anche un nuovo mezzo, questa volta assicurato, da Napoli, sede della ditta di trasporto. Sotto lo sguardo divertito di tanti automobilisti e curiosi c’è stato per il trasbordo dei polli.