Lunedì 14 Gennaio 2019, 20:55 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2019 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cento maiali salvati dai vigili del fuoco del distaccamento. La squadra dei caschi rossi è intervenuta in contrada Bosco Strangelo a Bisaccia, per il recupero di un camion che trasportava i suini, finito fuori strada. Il pesante automezzo è stato recuperato con non poche difficoltà, in considerazione della neve che ancora ricopre le campagne dell'Alta Irpinia. I cento maiali a bordo sono stati messi in salvo.