Paura a Solofra durante il servizio di raccolta dell'immondizia. Un camion dei rifiuti mentre era in sosta si è avviato da solo ed è precipitato nel torrente. L'episodio è avvenuto in via Turci Castello intorno all'una di notte. Il mezzo ha prima sfondato un muro e poi è finito nel fiume. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con un'autogru per recuperare il camion. L'autista fortunatamente non si trovava a bordo del camion. Era poco distante e non ha subito conseguenze. © RIPRODUZIONE RISERVATA