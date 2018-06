Mercoledì 13 Giugno 2018, 20:52 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2018 21:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Camion nella villa abbatte la recinzione. ll conducente del camion ha perso il controllo, probabilmente a causa di un malore, ed è finito in un fondo privato (con villa annessa), distruggendo la recinzione. Trasportato al Moscati per controlli il conducente. Quando sono arrivati i sanitari per prestare i soccorsi l'uomo non ricordava nulla. Il fatto è accaduto in via Annarumma, subito dopo lo stadio, il mezzo viaggiava in direzione ospedale.