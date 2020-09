Una tre giorni di musica e sperimentazione nell’Anfiteatro Romano di Avella con Campania by Night, la rassegna di eventi estivi organizzata e promossa da Scabec che partecipa all’Avella Art Festival per valorizzare l’area archeologica della cittadina irpina. Il suggestivo monumento risalente al I secolo a.C. ospiterà mercoledì 9 settembre alle ore 21 il concerto di Edoardo Bennato “Da Rossini al Rock”. Il cantastorie napoletano proporrà i suoi brani più celebri e una selezione di successi di ascendenza rossiniana, accompagnato dal quartetto d’archi “Quartetto Flegreo” e dalla sua consolidata “Be Band”. Il connubio tra le due espressività musicali nasce dalla curiosità che Bennato ha per il repertorio classico e operistico, con citazioni colte talvolta attinte dalle opere di Gioachino Rossini o dalle operette, ma anche da altre sofisticate fonti librettistiche, sempre familiari e care all’immaginario collettivo. Nel repertorio anche canzoni tratte dal suo ultimo album “Pronti a salpare”, in cui l’artista fotografa con la sua caratteristica ironia uno spaccato del mondo contemporaneo, senza mai dimenticare le proprie radici.



Giovedì 10 settembre alle ore 21 sarà il live di “Joe Barbieri Quartet” ad animare l’Anfiteatro. Il concerto del raffinato cantautore partenopeo mescola con sapienza la musica d’autore e di ricerca linguistica e sonora, a contaminazioni jazz e sudafricane. Sul palco con lui Antonio Fresa al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Bruno Marcozzi alla batteria e percussioni. Joe Barbieri racconterà con la musica il suo originale percorso autoriale, da “Un posto qualunque” a “Fammi tremare i polsi”, “Scusami”, “Una cicatrice ed un fior”, “Belle Speranze” e “Normalmente” fino a “Rinascimento”.



Spazio alla musica contemporanea venerdì 11 settembre alle ore 21 con la sonorizzazione dal vivo di uno dei primi film di animazione della storia del cinema, "Le avventure del principe Achmed" di Lotte Reiniger (1926). Il progetto è a cura dell'ensemble Dissonanzen, con musiche di Marco Sannini, con Tommaso Rossi ai flauti, Marco Sannini alla tromba, Carlo Lomanto, voce e live electronics e Ciro Longobardi, sintetizzatore ed effetti. Recuperando la tradizione del teatro d'ombre cinesi, il film esalta tutta la dimensione onirico-descrittiva con una tecnica che mette in scena figure e non disegni. Con una prassi che è ormai consueta nel lavoro dell'Ensemble Dissonanzen, le musiche verranno liberamente elaborate, scegliendo le sonorità e i tempi più adatti alle scene.