L'emergenza Covid non ferma il turismo mordi e fuggi in Irpinia per questo week end di Ferragosto. Si prevede un notevole afflusso di veicoli, tanto che ci saranno controlli dall'alto con l'elicottero. Guardia alta da parte delle forze dell'ordine, anche perché le principali arterie provinciali costituiscono i collegamenti verso la Puglia e il Salernitano. La Polizia Stradale ha irrobustito il monitoraggio da oggi e fino a domenica. Le sorvegliate speciali saranno l'autostrada A16 Napoli-Canosa, il raccordo Avellino-Salerno e l'Ofantina bis. In campo più pattuglie in auto e in moto per garantire sicurezza in strada, agenti in divisa e in borghese per prevenire situazioni di illegalità. In azione anche gli elicotteri del Reparto Volo della Polizia di Stato che sorvoleranno le mete turistiche irpine. Si prevede un afflusso di turisti provenienti principalmente dal Napoletano e dal Salernitano che raggiungeranno le montagne irpine.. A supporto delle forze dell'ordine ci saranno a Serino gli agenti di polizia municipale allo svincolo del Raccordo. I caschi bianchi saranno anche nei pressi delle aree pic-nic e nei parchi attrezzati del paese e del Terminio. Con loro gli operatori della Protezione Civile e le guardie ambientali. Si prevedono circa diecimila veicoli.«Abbiamo rafforzato i controlli spiega il sindaco di Serino, Vito Pelosi Un piano, che va ad aggiungersi all'egregia azione delle forze dell'ordine, anche per verificare il rispetto delle misure per contenere la diffusione del Coronavirus, di tutela delle nostre aree verdi e, ovviamente, di pubblica sicurezza». La Polstrada di Avellino, diretta dal vicequestore Alfredo Petriccione, ha predisposto un piano di potenziamento dei servizi finalizzati ad offrire agli utenti della strada il massimo della fluidità, dell'assistenza e della sicurezza. Quindi, controlli per garantire la legalità in materia di circolazione stradale e il regolare flusso di traffico che si prevede maggiore già a partire dalla vigilia di Ferragosto. E' stato pianificato un dispositivo di servizi e controlli supplementari rispetto a quelli ordinari per garantire agli automobilisti di viaggiare in serenità. Verrà implementato il numero di pattuglie di Polizia Stradale sulle tre principali arterie: autostrada A16, Raccordo e Ofantina.In campo una ventina di pattuglie al giorno che opereranno con auto e moto nell'arco delle 24 ore e che saranno anche in collegamento con gli elicotteri del Reparto Volo della Polizia di Stato che sorvoleranno le arterie maggiormente interessate dai flussi di traffico e le zone di interesse turistico negli orari di punta per segnalare eventuali emergenze riscontrate dall'alto. Agenti anche in abiti civili nelle aree di servizio per prevenire e contrastare eventuali furti, truffe o rapine, oltre a garantire il rispetto delle norme anti Covid: uso della mascherina e distanziamento interpersonale.e per prestare soccorso e assistenza agli utenti della strada. Saranno, quindi, effettuati controlli sia sulla velocità, sia sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti. Monitorati principalmente i limiti di velocità sui tratti a maggiore rischio di incidenti con l'utilizzo delle specifiche apparecchiature elettroniche in dotazione. Predisposte, inoltre, specifiche operazioni anche con l'impiego di pattuglie in borghese per reprimere comportamenti di guida maggiormente pericolosi e lesivi della sicurezza stradale.Verifiche di legalità anche nel settore del traffico commerciale con particolare riguardo ai tir che trasportano pomodori sull'asse Puglia-Campania. Lungo l'autostrada A16, gli agenti della Sottosezione di Avellino Ovest guidati dall'ispettore Oreste Bruno presidieranno i caselli cittadini, con controlli che si estenderanno fino alla barriera di Napoli Est. Lungo la tratta irpina dell'autostrada sono state eliminate anche alcune barriere per evitare la formazione di code.