La crisi economica del post lockdown per il Coronavirus miete un'altra vittima. L'Irpinia è costretta a registrare ancora un suicidio.Il 61enne si è impiccato. ADurante la quarantena il Comune gli aveva dato assistenza con pacchi alimentari. In ogni caso si indaga per accertare le cause che hanno spinto l'uomo a farla finita.