Due persone, note alle forze dell'ordine, sono rimaste ferite in due distinti agguati avvenuti a Cervinara e a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino. I due episodi si sono verificati nella serata di ieri, a pochi chilometri di distanza. A Cervinara, due persone a bordo di una motocicletta - entrambe indossavano il casco integrale - hanno sparato un colpo di pistola contro un 22enne ferendolo alla caviglia. Numerosi colpi di pistola sono stati invece sparati contro un 29enne a San Martino Valle Caudina. Protagoniste dell'agguato due persone che hanno fatto fuoco da una Fiat 500. I due feriti sono stati portati negli ospedali Rummo e Fatebenefratelli di Benevento. Le loro condizioni non sono preoccupanti. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.

Domenica 14 Ottobre 2018, 14:28 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2018 15:56

