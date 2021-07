Camper in viaggio nei primi 4 comuni gli altri fanno «la fila» all'Asl per averli

Ai sindaci piace il camper. Sì, ma non si tratta di andare in vacanza. Tutt'altro. Sono i Camper della salute (che da oggi gireranno per l'Irpinia a fare i vaccini anticovid) che hanno attirato l'attenzione dei primi cittadini irpini. Molti dei quali (quelli esclusi da questo primo tour) ieri mattina si sono attivati, contattando l'Asl di Avellino, per fissare al più presto una tappa anche nel proprio paese.

Piace, dunque, l'iniziativa messa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati