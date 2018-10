CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Ottobre 2018, 11:30

Sgomberare i campi di Napoli e hinterland e trasferire i rom in Alta Irpinia? Bufera dopo le dichiarazioni di Armando Cesaro, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale. E anche se dallo stesso staff del consigliere si tende a smussare gli angoli, dalla provincia di Avellino quelle parole stanno raccogliendo un coro di no. In qualche caso di indignazione soprattutto in casa centrodestra.«Preferiamo metterli non nei comuni dove c'è tanta popolazione e che già vivono grosse problematiche, ma magari in Alta Irpinia e nel Cilento, dove c'è più disponibilità ad accoglierli». Così Cesaro a «Metropolis» dopo la presentazione di una proposta di legge sugli insediamenti. Ironica la risposta di Sabino Morano, consigliere comunale della Lega ad Avellino. «Questa brillante intuizione rappresenta bene quanto certa classe politica che avverte con grande sensibilità il problema delle aree interne, sappia prodursi in argute quanto innovative soluzioni, caratterizzate da buon senso e lungimiranza. Come era stato possibile non pensarci prima? Spostando i campi rom in Alta Irpinia tutta l'area si rivitalizzerebbe immediatamente. I giovani emigrano? Non c'è problema. Li sostituiamo con i rom deportati e il numero di cittadini resta invariato. Ironie a parte, alla luce di questa amenità e di tanti altri episodi, è evidente il cortocircuito che caratterizza il centrodestra campano targato Forza Italia ed i suoi tradizionali protagonisti».