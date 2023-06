Spazi verdi incolti rappresentavano il paesaggio prevalente. La vegetazione cresceva selvaggia intorno al piazzale adibito a parcheggio e trasbordava dai marciapiedi riducendo lo spazio transitabile sia per i pedoni sia per chi vi sopraggiunge in auto. La stessa pavimentazione del marciapiede era in più parti saltata. Una condizione di degrado particolarmente evidente all'ingresso del mercato. Chi si inoltrava dall'accesso pedonale rischiava di ricevere un pungente e tutt'altro che gradito benvenuto da parte di un rovo piuttosto esteso. C'era perfino chi temeva per la presenza di serpenti, parassiti e altri animaletti di vario taglio. «È una questione d'igiene pubblica, oltre che di decoro urbano»: aveva denunciato qualcuno.

Dopo il reportage de Il Mattino, il servizio di manutenzione del verde cittadino si è subito attivato. In questa settimana gli operatori di Palazzo di Città si sono adoperati con attrezzature varie per sfalciare la vegetazione che cresceva ormai incolta e rendere nuovamente fruibile e senza rischi il passaggio pedonale. Ci sono voluti più giorni per ripristinare lo stato dei luoghi. Potata anche l'alta catalpa all'incrocio con via Zoccolari che era cresciuta fino a occupare il marciapiede e a nascondere il segnale stradale di Stop con un alto rischio per la viabilità. Reciso anche il pericoloso rovo che si estendeva all'ingresso pedonale della fiera ambulante. Via le erbacce, restano però i rifiuti. E non sono pochi. Un po' ovunque, tra le aiuole e perfino al centro del parcheggio, è stato gettato in questo periodo di generale abbandono di tutto. Carta, plastica e alluminio lasciata nelle aiuole da passanti e avventori del mercato restavano inghiottine nella rigogliosa vegetazione. Ora con l'erba sfalciata si mostrano in tutto il loro degrado. «È tutto sporco» denuncia una delle tante frequentatrici del mercato avellinese. «Ci si dovrebbe attivare per rendere fruibile una zona altamente frequentata da avventori che provengono anche fuori da Avellino e dall'Irpinia per ben due giorni della settimana» aggiunge. «Era meglio prima» dice invece un'altra signora riferendosi a prima dello spostamento a campo Genova. La fotografia dunque del prima e del dopo del nostro reportage a Campo Genova si mostra sicuramente migliorata, ma al tempo stesso attende ulteriori accorgimenti da parte dei manutentori degli spazi pubblici.