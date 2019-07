Lunedì 15 Luglio 2019, 22:33

Canapa indiana coltivata tra i pomodori sul balcone di casa. I carabinieri di Montella hanno scoperto il trucco e incastrato un pregiudicato 54enne del luogo. Sul terrazzo della sua abitazione, infatti, il pregiudicato, coltivava alcune piante di canapa indiana, ben occultate tra piante di pomodori ed al riparo dallo sguardo indiscreto dei vicini, avendo accuratamente applicato alla ringhiera delle arelle di canne di bamboo. Tredici le piantine di canapa indiana rinvenute, alcune alte poco più di 30 centimetri, altre più grandi che arrivavano fino 60 centimetri. Già qualche anno fa, comunque, i militari gli avevano sequestrato una decine di piante di canapa che lo stesso stava “trattando” in un essiccatoio utilizzato, in passato, per produrre le preziosi “castagne del prete”. Il 54enne è stato denunciato.