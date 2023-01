«Sono sconcertato dall'atteggiamento assunto dal sindaco Marciano che ha nei fatti trasformato la festa dell'incontro nella sagra dello scontro». A parlare è Carlo Preziosi, antropologo ed ex consigliere comunale di Ospedaletto d'Alpinolo che negli anni del suo impegno civico ha impresso, insieme all'allora sindaco Saggese e a Nadine Sirignano, un cambio di passo importante nell'affermazione degli eventi del 2 febbraio come momento di riflessione, rivendicazione ed affermazione dei diritti civili, trasformando quello che era percepito come mero folklore locale in un evento sui diritti civili di richiamo nazionale.

APPROFONDIMENTI «Bamp Cinema – Un solo frame dall’Adriatico al Tirreno» al via al Cinema America di Napoli All'Acacia arriva “A che servono questi quattrini”: Nello Mascia protagonista della commedia di Curcio «Controtempo», la canzone di Valerio Sgarra dedicata alla tragedia di Casamicciola



«La Candelora non è più una gita fuori porta dell'hinterland napoletano che si riversa nel nostro territorio, arricchita dalla presenza dei femminielli, ma un fenomeno di rilevanza nazionale - ricorda - Con le sue esternazioni, il sindaco Marciano ha dimostrato di essere inadeguato alla sfida così come l'avevamo concepita durante gli anni di gestione Saggese».

Un lavoro costruito per step, anno dopo anno, che, partito da Ospedaletto, si è pian piano esteso all'intero comprensorio del Partenio, coinvolgendo anche Mercogliano. «Negli anni passati siamo stati al centro dell'attenzione di testate giornalistiche e talk show nazionali - ricorda Preziosi - La forza di ciò che abbiamo costruito negli anni passati ha permesso a questo evento di trasformarsi e rigenerarsi. Arrivano visitatori da quasi tutte le regioni italiane. Abbiamo coinvolto le tante realtà del movimento LGBTQIA+ nazionale. A partire dalle azioni dell'amministrazione Saggese - sottolinea ancora l'antropologo - la Candelora si è affermata con tutta la sua potenza, è divenuta un evento complesso, tipico della contemporaneità ma con radici storiche e tradizionali, un fenomeno che riguarda il costume, la politica, le idee, ma anche un modello organizzativo, che potrebbe fare scuola nel sistema Irpinia».

Intanto, ieri mattina, Marciano ha avviato nella chiesa madre del paese il programma di eventi in attesa della cerimonia clou del 2 febbraio a Montevergine. All'incontro si è visto anche il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, che con la sua presenza ha voluto smorzare i toni e confermare la scelta di andare avanti con una visione comune, rispetto ad iniziative che, se opportunamente vissute, non possono che portare benefici a tutti.