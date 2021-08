Abbandona due cuccioli vicino ai rifiuti: cagnolini salvati e responsabile nei guai

Abbandona due cuccioli vicino al bidone dell'immondizia: beccato grazie alle telecamere e cagnolini salvati. È accaduto in Alta Irpinia. Un’utilitaria arriva nel parcheggio di un centro commerciale; scende un uomo che apre il bagagliaio dell’auto e, dopo aver buttato alcune buste d’immondizia, prende i due cuccioli e li adagia vicino ai cassonetti dei rifiuti.

APPROFONDIMENTI ANIMALI Gattini uccisi in un sacco e abbandonati in mezzo al viale, scatta la... L'INTERVENTO Cuccioli di cane abbandonati sui binari: salvati dai volontari a...

Quindi si rimette alla guida dell’auto e si allontana, rincorso per qualche decina di metri da quelle povere bestiole. Questo il contenuto del video acquisito dai Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni, allertati da un passante che, dopo aver notato i due cuccioli abbandonati, non ha esitato a contattare il 112. L’analisi delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza ha portato quindi i Carabinieri all’identificazione del soggetto: si tratta di un 62enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine.

Per lui è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, ritenuto responsabile del reato di abbandono di animali. I due cuccioli sono stati visitati da personale sanitario dell’ASL e microchippati: dopo l’affido temporaneo al direttore del centro commerciale, sono stati dati in adozione a una famiglia del posto.