Martedì 21 Agosto 2018, 11:00

Salta definitivamente il concerto di Clementino, slitta la riunione della giunta e viene rinviata pure la conferenza stampa delle associazioni. L'amministrazione comunale appare ormai pronta a gettare la spugna, quantomeno nell'organizzazione di un concerto di richiamo, in questa turbolenta coda dell'estate avellinese.Archiviato tra furiose polemiche il Ferragosto, con gli 8 consiglieri che avevano bloccato la variante che appostava i 150.000 euro ormai pronti a formalizzare una denuncia penale (con segnalazione anche al Prefetto) contro il sindaco Vincenzo Ciampi e il Movimento 5 Stelle, per i manifesti 6x3 della discordia, la pattuglia pentastellata è costretta a fare i conti con una serie di realtà contingenti, che sembrano condannare, o almeno ridimensionare, il cosiddetto «Ferragosto partecipato» lanciato in pompa magna, via web, dal primo cittadino.