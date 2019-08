CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 11 Agosto 2019, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le deviazioni a causa dei cantieri, aperti anche in piena estate, e i restringimenti di corsia all'altezza dei vari viadotti che insistono sul tratto autostradale che va da Benevento fino a Baiano in seguito al sequestro dei guard rail disposto dalla Procura della Repubblica di Avellino perchè ritenuti poco sicuri, e quindi non a norma, ha intralciato il regolare deflusso del traffico estivo in coincidenza appunto del primo maxi esodo agostano. Proprio il personale della Polstrada ha dovuto intercedere sulla Procura del capoluogo irpino per ottenere il transito, in via eccezionale, del traffico sulle corsie interdette almeno in occasione di queste particolari giornate da bollino nero sulla rete autostradale. La situazione più critica tra Montemiletto e l'uscita di Castel del Lago. Quest'anno la circolazione sta subendo significativi rallentamenti, e disagi, da quando sono state ristrette le corsie in seguito al sequestro delle barriere laterali dei viadotti autostradali da Benevento fino a Baiano da parte della magistratura avellinese coordinata da Rosario Cantelmo.