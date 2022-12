«Il 2022 è stato l'anno della rinascita. Avellino è viva e vissuta, come dimostra l'entusiasmo che caratterizza gli eventi del Natale. Anche il concerto di questa notte sarà un successo di partecipazione». Aperitivi in piazza, cenone in casa e brindisi al nuovo anno con il rap di Clementino. Avellino si prepara a salutare il 2022 e ad accogliere il 2023 in strada, tra i mercatini di Natale e un ricco programma di eventi musicali. A Piazza Libertà, dalle 12, i visitatori degli stand di artigianato e street food, potranno godere della musica dal vivo degli «Stragatti», trio rock-a-billy salernitano, formato dai musicisti Gennaro Galdi, Luciano Napoli e Massimo Sammartino. Poi, fino all'orario del tradizionale cenone, ad intrattenere la piazza ci penseranno i dj Danilo Aulicino e Emanuele Agostiniano. Dopo la mezzanotte, brindisi in strada a Corso Vittorio Emanuele, all'altezza della Villa Comunale, con il concertone del rapper partenopeo Clementino che proporrà i brani del suo ultimo disco, «Black Pulcinella», senza dimenticare i suoi pezzi cult, come «O vient» e «Cos, cos, cos». Dopo di lui, gli «Slf- Siamo la fam», collettivo rapper formato da MV Killa, Lele Blade, Vale Lambo e Young Snapp. E per cominciare l'anno in musica, alle 19 del 1° gennaio, sempre a Piazza Libertà, si esibirà il cantautore irpino Fabio Picciocchi, in arte «Berlino 84».

APPROFONDIMENTI Gianni Mazza, parlo di me: «Suonare al Veglione è come un rapimento, sei solo con la musica» Vigili a Napoli, a Capodanno la metà degli agenti con esenzioni e permessi

Vietato l'utilizzo di fuochi d'artificio, petardi e mortaretti dalle ore 21:00 di oggi fino alle 4 di domani, si potrà però brindare in strada, senza il pericolo di essere investiti dalle auto in transito, dalle 13 alle 19, in Via Scandone, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Cannaviello e l'intersezione con via Italia Giordano, in via Fratelli Urciuoli, via Matteotti e via Mancini, dove la circolazione è vietata, esclusa quella di residenti e mezzi autorizzati. Si chiude così un anno che il sindaco Gianluca Festa analizzerà nei prossimi giorni con un'ampia conferenza stampa ma che, per adesso, definisce «positivo, perché ha segnato la ripresa concreta dopo il Covid. Avellino si è rialzata e abbiamo iniziato a raccogliere anche i primi frutti del grande lavoro svolto. Ne cito simbolicamente due su tutti, l'apertura dell'ex Eliseo e la presentazione dei corsi universitari che partiranno a settembre a Piazza del Popolo. Due sogni incompiuti da decenni, che noi siamo riusciti a realizzare. C'è da essere soddisfatti, lo dico da cittadino prima che da sindaco. E' percepibile a chiunque che la città ha ripreso a camminare speditamente, ora speriamo di iniziare a correre nel 2023».

L'anno si conclude, per l'ennesima volta, senza l'apertura di tunnel, Centro per l'autismo, la messa in funzione della metropolitana leggera. Risultati mancati, almeno per il momento, che, però, il sindaco non interpreta con rammarico: «Abbiamo ereditato una mole tale di incompiute, contenziosi, grovigli amministrativi, che era inimmaginabile fare tutto in così poco tempo. Nonostante questo, il lavoro portato a termine è già considerevole, ma certo la mia squadra non si accontenta. Nel 2023 completeremo tutte le azioni amministrative che, ormai, sono veramente alle battute finali. Il prossimo anno sarà quello in cui Avellino correrà più degli altri. Non c'è da recuperare tempo perso, visto che come accaduto per tutti gli enti locali il Covid purtroppo ha rappresentato un rallentamento per ogni iniziativa, ma bisogna imprimere il piede sull'acceleratore. Abbiamo le capacità per andare più veloci di altri. Quel senso comune di scoramento ed insoddisfazione, misti ad un po' di disfattismo, ormai appartengono al passato. Oggi Avellino non solo è viva, come dimostrano anche l'entusiasmo e la grande partecipazione agli eventi del Natale, ma è contenta di essere vissuta anche da chi viene da fuori».

Per Festa, alle prese in quest'ultimo anno anche con i primi mal di pancia della sua maggioranza bulgara, il 2022 si chiude anche, almeno questa la sua lettura, con una ritrovata serenità interna alla sua alleanza di governo. «Non c'è nessun problema in maggioranza. Al netto dei problemi di salute che, purtroppo, stanno riguardando alcuni consiglieri a cui auguro chiaramente il meglio, proprio nell'ultima seduta di consiglio, quella che in seconda convocazione ha portato all'approvazione di cinquanta debiti fuori bilancio, la maggioranza ha garantito la presenza di tutti».