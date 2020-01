Capodanno choc a Teora, in Alta Irpinia. Una giovane mamma è deceduta all’improvviso a causa di un malore. E’ accaduto nella prima serata dell’1 gennaio. Jessica Milano, di 31 anni, si è accasciata al pavimento all’interno della sua abitazione. Immediatamente soccorsa dai familiari, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. I sanitari di un’ambulanza del 118 hanno tentato tutte le manovre per salvarle la vita. Ma un arresto cardiaco ha strappato la giovane mamma all’affetto della figlioletta di appena 4 anni. Sconcerto e dolore in paese. Commosso il sindaco Stefano Farina. © RIPRODUZIONE RISERVATA