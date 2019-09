Sabato 14 Settembre 2019, 13:57

I carabinieri della stazione di Sant'Andrea di Conza hanno sorpreso un 70enne intento al reclutamento di quattro lavoratori di origini stranieri, non regolarmente assunti e impiegati in un fondo agricolo ubicato di Conza della Campania. Sia a carico dell'anziano che del proprietario del terreno è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Devono rispondere, a vario titolo, di «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» e «omessa denuncia di assunzione al centro provinciale del Lavoro».