Travolto dalla motozappa, perde una gamba. È accaduto a Caposele. A rimanere gravementeferito un 76enne di Lioni. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Moscati di Avellino.

Purtroppo, è stato necessario amputare l'arto, per le conseguenze riportate. Ora si trova ricoverato presso il nosocomio avellinese nel reparto di Cardioanestesia. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio poco prima delle 16. Sono stati i familiari ad allertare i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per soccorrere l'uomo e affidarlo ai sanitari. I carabinieri della Compagnia di Montella hanno eseguito i rilievi e raccolto elementi per poter ricostruire la dinamica dell'episodio.

Nel giro di 48 ore, si tratta del secondo incidente che si registra nelle campagne della provincia. Appena due giorni fa il decesso di un 75enne a Bonito. Il suo corpo senza vita era stato ritrovato in fondo a una scarpata, travolto dal suo trattore. Ieri pomeriggio a Caposele il nuovo grave fatto. Il 76enne stava dissodando il terreno di sua proprietà quando all'improvviso la motozappa è andata in retromarcia e lo ha travolto.

L'anziano non ha fatto in tempo a scansarsi per evitare di essere investito. Le lame del mezzo agricolo hanno continuato a muoversi, ferendo l'uomo alle gambe. Nonostante il terribile dolore, ha cercato in tutti in modi di liberarsi. Purtroppo, non è riuscito nel suo intento. Ma è stato in grado di chiedere aiuto. Le grida hanno attirato l'attenzione dei familiari che si trovavano in campagna e che si sono precipitati per aiutarlo. Subito soccorso, è stata allertata un'ambulanza. Quando i sanitari sono intervenuti sul luogo dell'incidente, si sono subito resi conto della gravità della situazione.

Da qui, la richiesta dell'intervento dell'eliambulanza. Una volta giunto al Moscati, è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico per cercare di evitare conseguenze peggiori. I camici bianchi hanno cercato di fare tutto il possibile per scongiurare l'amputazione della gamba. Ora il 76enne si trova nel reparto di Cardioanestesia ed è costantemente monitorato. Sul luogo dell'incidente i carabinieri della Compagnia di Montella hanno eseguito tutti i rilievi necessari per avere un quadro preciso dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, la motozappa accidentalmente è andata in retromarcia e ha travolto l'uomo.