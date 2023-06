Una folla di centinaia di persone stretta in un silenzio straziante ha accompagnato per l'ultimo viaggio il feretro di Michael Spagnuolo, il 49enne di Capriglia Irpina vittima la notte tra giovedì e venerdì scorsi di un investimento mortale sulla strada statale 7 bis. L'incidente in località Novesoldi, in prossimità della pompa di benzina Ludoil, all'altezza della pizzeria T-Bone dove Michael insieme alla sua famiglia aveva da poco finito di festeggiare il compleanno di un congiunto e stava tentando di raggiungere l'auto parcheggiata di fronte al locale. All'improvviso l'atroce tragedia consumatasi proprio dinanzi agli occhi della moglie Maria Angela Guerriero e dei figli Domenico e Mattia, rispettivamente di 16 e 12 anni. Ieri mattina alle 11 nella Chiesa San Nicola di Bari di Capriglia Irpina è stato celebrato il rito funebre. Il sindaco del piccolo borgo, Nunziante Picariello, ha proclamato per la giornata il lutto cittadino per manifestare cordoglio e vicinanza alla famiglia del 49enne. Il silenzio ha fatto da cornice all'intera celebrazione funebre, interrotto solo da lacrime e singhiozzi di quanti hanno voluto salutare per l'ultima volta il loro "Americano", nomignolo derivante dalle origini d'Oltreoceano di Michael e con il quale era noto e stimato in paese.

