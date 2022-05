Giallo ad Altavilla cadavere in un'abitazione

Giallo ad Altavilla: in serata è stato rivenuto un cadavere in un'abitazione. A seguito di una segnalazione al 112, i Carabinieri della Stazione di Altavilla Irpina sono intervenuti nel centro strorico dove, all'interno di un'abitazione, è stato rinvenuto cadavere un 49enne di Pratola Serra. Ancora da accertare le cause del decesso dell'uomo.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.