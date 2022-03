Carabinieri Avellino, promozione per il comandante Lo Cascio

Arriva la promozione a capitano per il tenente Giacomo Lo Cascio, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avellino. Una tappa importante di una carriera di primo piano. Di origini palermitane, sposato e padre di due figli, è laureato in Giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione Giudiziaria. Per circa un decennio, Lo Cascio ha comandato la Stazione Carabinieri di Salerno Mercatello, prima di iniziare nel 2020 ad Avellino, il suo percorso professionale di ufficiale. Ha partecipato ad importanti attività di polizia giudiziaria nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti, rapine in danni di istituti di credito ed autotrasportatori, ricevendo encomi ed elogi per le brillanti attività portate a termine.