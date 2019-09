Martedì 10 Settembre 2019, 13:30

Cambio al vertice della compagnia dei carabinieri di Ariano Irpino. Da oggi il nuovo comandante è il capitano Annalisa Pomidoro che subentra al parigrado Andrea Marchese, trasferito a Roma al reparto carabinieri del presidente della Repubblica. Un record per il capitano Pomidoro: è la prima volta che nella provincia di Avellino un incarico così significativo viene affidato ad una donna.Originaria di Salerno, Annalisa Pomidoro, 44enne, si è arruolata nell'Arma dei carabinieri nel 2003. È laureata in Economia e commercio. Nominata sottotenente, inizia il suo percorso professionale da uficiale dei carabinieri nel 2004 quale addetto al servizio amministrativo del comando legione carabinieri Campania e, successivamente alla frequentazione del corso applicativo presso la scuola ufficiali carabinieri di Roma, ha maturato significative esperienze professionali e di comando.Dall'ottobre del 2008 è stata comandante del nucleo operativo radiomobile della compagnia carabinieri di Policoro per poi assumere, nel settembre del 2013, l'incarico di capo sezione logistica e infrastrutture dell'ufficio logistico del comando legione carabinieri Basilicata che ha mantenuto fino all'assunzione dell'attuale incarico.