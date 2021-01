“Sono rimasta al freddo. Sto male”. È la richiesta di aiuto di una novantenne di Sant’Angelo dei Lombardi che si è vista costretta a chiamare il 112 per un problema all’impianto di riscaldamento. L’operatore della Centrale Operativa ha ricevuto la telefonata dall’anziana che, vivendo da sola e non sapendo come fare, ha rivolto ai Carabinieri la sua richiesta di aiuto. I militari della Stazione di Sant’Angelo dei Lombardi, subito arrivati nella casa dell’anziana e dopo aver constatato che si trattava di un guasto alla caldaia, hanno richiesto l’intervento di un tecnico specializzato.

