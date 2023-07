Carambola tra 3 moto e un'auto: Ofantina in tilt

Carambola tra auto e moto lungo l'Ofantina, nel tratto del viadotto di Parolise.

Nell'incidente sono state coinvolte tre motociclette e una vettura.

Per due centauri si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino da parte dei sanitari del 118.

Il tratto interessato è rimasto chiuso al traffico veicolare fino a quando non sono state completate le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi coinvolti. Sul posto personale Anas e i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro. Pesanti disagi per la circolazione.