Lunedì 8 Luglio 2019, 19:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente sulla Variante di Avellino. Tre i veicoli rimasti coinvolti nel violento impatto, avvenuto all'altezza dell'incrocio per contrada Bagnoli. Due persone sono rimaste ferite. Per loro si è reso necessario il ricovero all'ospedale "Moscati". Sono intervenute due ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia stradale, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica del sinistro. Lungo l'arteria a scorrimento veloce si sono formate code in entrambi i sensi di marcia. Disagi e rallentamenti fino a quando non sono state completate le operazione di rimozione dei veicoli incidentati.