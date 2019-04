Venerdì 26 Aprile 2019, 22:24

Carambola tra veicoli lungo la Variante di Avellino. Il sinistro che ha coinvolto tre vetture è avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la strada statale 7, nel territorio del comune di Manocalzati. Sono rimaste ferite tre persone, che sono state trasportate agli ospedali “Moscati” del capoluogo irpino e al “Landolfi” di Solofra. Intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale per mettere in sicurezza i veicoli e i carabinieri, che hanno provveduto a eseguire tutti i rilievi. Rallentamenti e code sia in direzione di Pratola Serra, sia verso il casello autostradale Avellino Est della Napoli-Canosa.