Sabato 12 Maggio 2018, 17:28

Pioggia battente e folla delle grandi occasioni lungo i tornanti ma anche tra Montoro e Avellino per la tappa odierna del Giro d'Italia. L'ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto per distacco l'ottava tappa da Praia a Mare a Montevergine di Mercogliano, lunga 209 chilometri.Carapaz ha vinto con il tempo di 5h11’35”, precedendo di 7” Davide Formolo, secondo; il francese Thibaut Pinot, terzo; Enrico Battaglin, quarto; la maglia rosa del britannico Simon Yates, quinto. Sesto Domenico Pozzovivo e settimo il colombiano Esteban Chavez, L'austriaco Patrick Konrad si è piazzato ottavo, il canadese Michael Woods nono, lo spagnolo Pello Bilbao decimo. A pochi chilometri dalla fine il favorito Chris Froome è scivolato in salita in un tornante, finendo sull'asfalto.Nella classifica generale, Yates conserva 16” di vantaggio sull'olandese Tom Dumoulin, secondo, e 41” sul francese Pinot, terzo. Pozzovivo è quarto a 43” e Froome nono a 1’10”. Il vincitore odierno, Carapaz, occupa l'ottava posizione, con un ritardo di 1’06” da Yates.