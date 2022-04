Carcere di Ariano, un detenuto arabo lancia un carrello contro gli agenti

Ennesimo episodio di violenza nel carcere di Ariano Irpino denunciato dal Sappe, il sindacato autonomo della Polizia penitenziaria.

Un detenuto arabo dopo aver aggredito un altro recluso ed essersi rifiutato di entrare nella sezione a cui era stato assegnato, ha colpito con pugni e calci gli agenti che tentavano di fermarlo. Contro di loro ha lanciato anche un carrello portavivande che ha ferito seriamente un vice ispettore in servizio.

Tre agenti hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell'ospedale di Ariano Irpino per ferite guaribili in dieci giorni. L'episodio fa seguito ad un'altra aggressione nei confronti del personale in servizio di qualche giorno fa. «Quello di Ariano Irpino -commenta Emilio Fattorello, segretario del Sappe Campania- si conferma l'istituto con maggiori criticità dell'intero distretto. Sarebbe intanto necessario e urgente dotare il personale di custodia del Taser per garantire l'incolumità degli agenti quotidianamente attentati dalla violenza dei detenuti. Chiederemo al Provveditore dell'amministrazione penitenziaria della Campania, Lucia Castellano, la convocazione urgente di un tavolo di confronto».