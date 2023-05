Carcere di Bellizzi: detenuti contro agenti

Avellino, il carcere è fuori controllo secondo i sindacati della polizia penitenziaria. Donato Capece, segretario generale del Sappe, riporta l'odierno

bollettino di guerra sui fatti avvenuti nella Casa circondariale irpina: « Nella mattinata di oggi, un detenuto maghrebino ubicato al Reparto Isolamento è riuscito, sfuggendo ai controlli, ad uscire fuori dal Reparto. Si è poi reso protagonista di una violenta protesta senza delle valide motivazioni. Poco dopo, un altro detenuto, di origini baresi, da poco rientrato da una visita ospedaliera, si è fermato in infermeria ed impugnando il manico di una scopa ha cercato di aggredire gli operatori sanitari; in particolare il medico di turno facendolo addirittura inginocchiare sotto le minacce di bastonate. Nel primo pomeriggio, infine, un terzo detenuto di origini campane ubicato presso la Sezione ex art. 32 prima ha minacciato con un estintore gli Agenti di Polizia Penitenziaria: successivamente, ha scaricato la schiuma dell'estintore sul viso

dell'ispettore di Sorveglianza Generale e di altro personale intervenuto in soccorso».

Conclude Capece: «Gli eventi critici presso il carcere irpino oramai si susseguono a

ripetizione. Quando finirà? La popolazione detenuta si muove con il

chiaro intento di creare disordini e caos. Ripetiamo servono

interventi seri ed urgenti».