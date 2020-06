Scoperta choc nel carcere di Bellizzi Irpino: 25 cellulari nel doppio fondo delle pentole

Clamoroso ritrovamento nel carcere di Bellizzi Irpino in provincia di Avellino dove gli agenti della polizia penitenziaria hanno scoperto nel doppio fondo i quattro pentole ben 19 microcellulari e 6 smartphone tutti completi di caricabatteria. Lo rende noto L'Uspp.«Più volte come Sindacato - commentano Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, presidente e segretario regionale riunione dei sindacati di polizia penitenziaria - abbiamo chiesto di introdurre una fattispecie di reato con pena fino a 4 anni di reclusione per l'introduzione o la tentata introduzione in carcere di telefonini; ad oggi infatti riteniamo grave che un illecito così frequente non sia penalmente perseguibile nonostante i gravi rischi per l'ordine e la sicurezza dati i continui tentativi di contatti fraudolenti con l'esterno».« © RIPRODUZIONE RISERVATA