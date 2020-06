Una delegazione della Lega guidata dal segretario provinciale di Avellino, senatore Pasquale Pepe, si recherà in visita domani, lunedì 22 giugno, alle 17:30 al carcere di Bellizzi Irpino «per portare la solidarietà del partito alle donne e agli uomini in divisa».

«Incontrerò i rappresentanti delle sigle sindacali della Polizia penitenziaria per portare la nostra solidarietà e capire quali sono le attuali condizioni in una struttura di massima sicurezza dopo le settimane calde delle tensioni. Lo Stato deve dare risposte precise e tutelare in primis la sicurezza degli operatori di polizia. Come componente della commissione Antimafia darò la massima disponibilità», ha annunciato Pepe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA