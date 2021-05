Carcere di Ariano Irpino, poliziotto aggredito da tre detenuti

Violenta aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria nel carcere di Ariano Irpino dove tre detenuti hanno bloccato e preso a schiaffi e pugni un poliziotto. Solo grazie all' intervento dei colleghi della vittima si è evitato il peggio. Il poliziotto è stato portato in ospedale dove i sanitari gli hanno diagnosticato contusioni toraciche guarbili in 10 giorni.

«Basta aggressioni al personale di polizia penitenziaria, - commenta Ciro Auricchio, segretario regionale dell'Uspp - quanto accaduto dimostra l'urgenza dell'inasprimento delle pene per i reati di aggressione al personale di polizia penitenziaria. Chiediamo inoltre l'annullamento dei benefici di legge per i detenuti che si rendono protagonisti delle aggressione. Il carcere di Ariano ha bisogno di un incremento di personale immediato non più rinviabile. Al collega aggredito giunga la solidarietà del sindacato», conclude Auricchio.