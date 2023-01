Carcere di Avellino, colpiti con un estintore due poliziotti penitenziari

Ancora violenza in carcere. Ad Avellino. Lo segnala Tiziana Guacci, segretario regionale del Sappe, che sostiene: «Nella mattinata un detenuto di origine marocchina, che qualche giorno fa aveva già aggredito un collega colpendolo con una testata, ha nuovamente posto in essere atti di aggressione». Due agenti penitenziairi colpiti con un estintore e portati in ospedale; «mentre il detenuto in quel momento si è barricato in infermeria, rifiutandosi di uscire». Donato Capece, segretario generale del sindacato, esprime solidarietà ai poliziotti contusi a Avellino e lancia un appello al governo affinché ci sia un intervento deciso.