Carcere di Avellino, scoppia la rivolta: detenuti prendono in ostaggio due poliziotti

Poliziotti presi in ostaggio nel carcere di Avellino. Poco più tardi è scoppiata una rissa. A rendere nota la vicenda il segretario generale del Sappe, Donato Capece. «Nel reparto isolamento - spiega - due detenuti hanno preso in ostaggio due agenti di polizia penitenziaria minacciandoli con delle lamette. Solo grazie al pronto intervento di altro personale di polizia penitenziaria si è riusciti ad entrare all'interno del reparto e mettere in sicurezza i due colleghi».

Non solo, Capece rivela: «Poco dopo, sempre nello stesso reparto, è scoppiata una rissa tra detenuti rientrata grazie sempre al tempestivo intervento degli agenti e, nel contempo, un detenuto, con problemi psicologici, è salito sul tetto dei passeggi del reparto infermeria/protetta/ promiscua».