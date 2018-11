Venerdì 9 Novembre 2018, 20:20

Cardellini di specie protetta trovati stipati nel bagagliaio di un'auto ad Avellino. Sono stati i militari della Guardia di finanza a fare la scoperta durante un normale controllo. Sedici i volatili appartenenti alla specie Carduelis carduelis, fringillide del quale è rigorosamente vietata la cattura e la detenzione in quanto specie tutelata sia a livello nazionale che internazionale, ritrovati nel veicolo. Il successivo controllo presso l’abitazione dell'uomo ha consentito di rinvenire, stipati senza alcuna autorizzazione e in condizioni non idonee, altri 15 cardellini oltre ad attrezzature (reti, bastoni con cappi e uncini, bastoni con occhielli) utilizzate per la pratica vietata dell’uccellaggione. I 31 cardellini trovati, probabilmente destinati al mercato nero delle specie animali protette, nel quale un esemplare di cardellino può raggiungere anche i duemila euro, sono stati sottoposti a sequestro e successivamente affidati al Centro Recupero Animali Selvatici di Napoli. L'uomo è stato denunciato.