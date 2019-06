Lunedì 10 Giugno 2019, 19:04

Un ristorante chiuso e due quintali di prodotti caseari sequestrati in provincia di Avellino. Questo il bilancio di un'operazione dei carabinieri del Nas di Salerno che ha interessato tre esercizi pubblici di Atripalda, Serino e Contrada. Un ristorante-pizzeria della Valle del Sabato ha dovuto abbassare le serrande per carenze igienico-sanitarie e strutturali. Nei negozi, invece, sono stati trovati alimenti dalla dubbia provenienza, quindi a rischio per la salute dei consumatori. Per tali prodotti è stata disposta la distruzione da parte degli uomini dell'Arma.