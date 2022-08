Carico di cocaina, hashish e marijuana scoperto nella grondaia di una casa

Un carico di stupefacenti scoperto all’interno di una grondaia di una casa abbandonata a Lioni. Nel corso di controlli sul territorio di quel comune, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno recuperato 132 grammi di cocaina, 120 grammi di hashish e 64 grammi di marijuana, nascosti in una grondaia per acque piovane dell’abitazione in disuso.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Informata la Procura della Repubblica di Avellino. Le indagini dei Carabinieri proseguono anche per cercare di risalire alla filiera dell’approvvigionamento dello stupefacente.