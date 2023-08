Altro giro per l'Avellino Summer Festival. A tre giorni dalla folla oceanica di mercoledì sera, si salirà di nuovo sulla Rolls Royce, per dirla alla Achille Lauro, del nuovo pop italiano. Ma questa volta si ritorna nei quartieri cittadini.

A Valle (ore 21) arriva Carl Brave, nome d'arte di Carlo Luigi Coraggio. Rapper e producer romano, è uno dei maggiori "colpevoli" del nuovo sound che oggi caratterizza gran parte della proposta radiofonica italiana. Ecco che però, a fronte di facili pregiudizi di musica preconfezionata, Carletto, dall'alto dei suoi 194 cm, si presenterà con 11 musicisti sul palco: una squadra di calcio tutta per lui che, prima di scegliere la musica, aveva calcato i campi di basket.

«Il live è uno spettacolo bello pieno. Ci sarà un po' tutto il mio repertorio. Molto del nuovo album (Metamorfosi, uscito lo scorso 9 giugno) e, andando indietro, brani tratti da Coraggio, Notti Brave, Notti Brave (after), arrivando fino a Polaroid. Il tutto in full band, con 11 musicisti sul palco».

Proprio Polaroid è la summa di un sodalizio decennale con Franco 126. I due singoli, Solo guai e Sempre in due, gli hanno aperto le porte della popolarità. L'ex socio ha inaugurato il filone giovanilistico dell'Avellino Summer Fest quattro anni fa nella prima edizione. Per Brave, invece, è la prima volta in Irpinia: «È un legame tutto da costruire. Vediamo cosa accadrà questa sera».

Essere uno dei pilastri del nuovo pop italiano gratifica, ma qualche pressione o responsabilità la può mettere. Soprattutto in un momento in cui i rapper nostrani sono sotto il fuoco incrociato della critica: «Ti ringrazio per la definizione. Sono sicuramente gratificato, ma continuo semplicemente a scrivere le mie canzoni. Spero possano continuare ad incontrare l'attenzione del pubblico». Nel paese della melodia, del bel canto e dei cantautori, Brave e gli altri rischiano di passare alla storia come una sorta di barbari.

I testi e soprattutto le doti canore li pongono sul banco degli imputati. "L'autotune è per i rapper come le ali di cera per Icaro": Carl non vuole scendere sul terreno della polemica con Samuele Bersani.

In realtà, tra gli aspetti positivi del rap, c'è qualcosa che nel mondo della musica spesso è stato un'utopia: la condivisione tra artisti. Un qualcosa che Brave riesce a mantenere immutato, nonostante la popolarità e gli inevitabili interessi divergenti: «La condivisione fa da sempre parte del mio percorso. Scrivo molto da solo, quasi totalmente da solo. Ma scrivo tanto anche per altri o pensando ai feat per altri artisti». Tanti i duetti in Metamorfosi (Rose Villain, Mara Sattei, Dargen D'Amico, Clementino, Noemi e Pretty Solero tra gli altri): «In genere scrivo un pezzo pensando che su quella base potrebbe starci bene esattamente quella voce». Brave professa la sua indipendenza dal mercato. Si sente più locomotiva che vagone: «Cerco di seguire sempre il mio istinto e non il mercato».

Arriva ad Avellino e non si può non parlare di un elemento in comune, un amore che li lega entrambi: quello per il basket. La città è ancora in lutto per la scomparsa della Scandone e vivacchia nella terza serie nazionale, un campionato che Carlo Coraggio ha conosciuto sul parquet. Guardia cresciuta nel vivaio della Fortitudo Roma, ha avuto il suo high sportivo a Montecatini e Palestrina dal 2009 al 2011 nell'allora Serie A dilettanti: «Prima della musica, il basket è stato la mia vita ed il mio lavoro per molti anni. È una grande passione che coltivo ancora oggi. Appena posso vado a giocare al campetto. Mi ha insegnato la disciplina ed il gioco di squadra che ho poi traslato nel mondo della musica».