È deceduta dopo aver accusato un malore nella casa delle vacanze. I sanitari allertati prima del decesso non avrebbero ritenuto necessario il trasporto in ospedale. Dolore e rabbia per la morte di Carmela De Prisco, 44enne di Avellino.

La tragedia è avvenuta due giorni fa a Capaccio Paestum in un appartamento in via della Giungaia, in località Laura. Sul caso è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Salerno in seguito alla denuncia presentata dalla famiglia della donna ai carabinieri della Compagnia di Agropoli.

LEGGI ANCHE Racket e camorra, sei arresti nella notte

I familiari vogliono vederci chiaro. La salma si trova nella sala morgue dell'ospedale di Eboli a disposizione dell'autorità giudiziaria. È stata disposta l'autopsia sul corpo della 44enne. L'esame potrà chiarire le cause del decesso e capire se ci siano stati eventuali responsabilità da parte dei sanitari intervenuti. Carmela De Prisco era una persona molto conosciuta e stimata ad Avellino. Rappresentante dell'associazione irpina per i diritti Lgbt Apple Pie. La notizia del suo decesso ha gettato nello sconforto parenti, amici e tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerla. In poco tempo la terribile notizia ha fatto il giro della città. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social network. «È morta una persona unica, una persona gentile, buona, una persona straordinaria per chi ha avuto modo di conoscerla. Per arresto cardiaco immotivato e ingiustificato che indagheremo fino alla fine», scrive su Facebook la compagna Gaia Malagoli. La donna viene ricordata come una persona «gentile, solare, sempre disposta ad aiutare gli amici sopratutto quelli a quattro zampe». La 44enne avellinese aveva avvertito un malore nella mattinata del giorno della tragedia. La donna si trovava in villeggiatura insieme ai familiari e alla compagna nell'abitazione di via della Giungaia. Subito dopo essersi sentita male, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza con a bordo il personale sanitario. Riscontrato un miglioramento delle sue condizioni dopo la visita dei sanitari, non sarebbe stato necessario il trasporto in ospedale. Purtroppo, nel pomeriggio della stessa giornata, Carmela De Prisco ha avvertito un altro malore. Quello che le è stato fatale. All'improvviso si è accasciata al suolo e non ha più dato segni di vita. I sanitari intervenuti per la seconda volta, hanno fatto di tutto per salvarle la vita. Purtroppo, i vari tentativi di rianimarla sono stati inutili. Il suo cuore aveva cessato di battere gettando nello sconforto i familiari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

La 44enne era affetta da trombofilia, un'anomalia nella coagulazione del sangue. I familiari che hanno presentato denuncia alla Procura della Repubblica vogliono fare chiarezza sull'accaduto. A loro avviso la tragedia poteva essere evitata, se fosse andato diversamente il primo intervento di soccorso da parte dei sanitari del 118. Un eventuale ricovero in ospedale avrebbe potuto salvarle la vita? È questo che si chiedono amici e parenti. L'esame autoptico potrà chiarire le cause del decesso e fornire elementi per verificare eventuali responsabilità.