Domenica 7 Luglio 2019, 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una tragedia per i genitori, per la sorella, per l'intera comunità. Carmen De Feo, 19 anni, è stata stroncata in casa da un malore. Un destino infausto le ha fermato la vita, i sogni, le aspirazioni.Appena martedì scorso l'esame di Stato, superato con l'impegno e l'emozione che quell'età fa vivere. Carmen ha avvertito ieri forti mal di testa, ha chiamato al telefono la madre, subito accorsa. Poi si è improvvisamente accasciata a terra. I genitori e la sorella hanno allertato due ambulanze, accorse in contrada Vallone. Le condizioni sono apparse subito gravissime. I sanitari del 118 l'hanno trasportata d'urgenza al pronto soccorso di Ariano Irpino,ma quando è giunta presso il nosocomio del Tricolle ormai non c'era più nulla da fare, nonostante l' intervento da parte di medici, cardiologi e rianimatori per salvarla.La salma è stata trasferita in obitorio per le verifiche medico legali. Sul posto la Polizia che ha acquisito la documentazione dei medici. Gli atti sembrano certificare che Carmen è stata stroncata colta da emorragia cerebrale, un aneurisma che avrebbe provocato l'arresto cardiocircolatorio. Quindi il rilascio della salma. In obitorio arrivano i parenti, il fidanzato Rocco da Flumeri, suo compagno di classe, e gli altri amici della classe VB del Liceo Scientifico «Parzanese», indirizzo Scienze Applicate. Scene strazianti si susseguono ad ogni arrivo di studenti, amici, e professori che l'hanno seguita nel percorso di studi. La rabbia di una vita spezzata a soli 19 anni cede il passo allo sgomento. Davanti a quella morgue nessuno sa darsi una spiegazione dell'atroce destino. Carmen aveva brillantemente superato l'esame di Stato martedì, giorno in cui aveva tenuto il colloquio finale.Aveva pensato anche al suo futuro: intraprendere gli studi universitari di Sociologia all'Università di Salerno. Un futuro che le è stato reciso. Con la sua morte si infrangono i sogni, si concludono i progetti, rimarrà solo il suo sorriso e la sua gioia tra quanti l'hanno conosciuta. Nello sconforto più assoluto mamma Grazia la quale accanto al capezzale stringeva quell'orsacchiotto di Carmen che aveva trascinato da casa nei momenti più concitati; distrutto dalla sofferenza papà Antonio che stentava a credere alla triste realtà; piegata da dolore la sorella Imma . Ad accompagnare con lo stendardo del Liceo Parzanese il feretro di Carmen al sagrato della chiesa madre di Zungoli, oggi alle 15, i suoi compagni di scuola.