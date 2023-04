Mercogliano abbraccia l'oncologa Criscitiello

Mercogliano non dimentica le sue eccellenze ed i suoi figli migliori che, pur operando da anni lontano dalla terra d'origine, non hanno mai reciso il legame con essa.

E' il caso della dottoressa Carmen Criscitiello, oncologa con incarico di alta specializzazione presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, a cui martedì 11 aprile il sindaco Vittorio D'Alessio consegnerà, nell'aula consiliare, un riconoscimento per la sua opera, il suo impegno e la sua professionalità.

"Il riconoscimento vuole essere un tributo all'impegno in campo medico che ha contraddistinto negli anni la dottoressa Criscitiello che, pur vivendo a Milano, non ha reciso il suo legame con la città di Mercogliano tant' è che ancora è tra gli iscritti all'Ordine dei Medici di Avellino" ricorda il primo cittadino.

Ricercatrice affermata con esperienze in università europee e negli Stati Uniti, 155 pubblicazioni scientifiche all' attivo, membro della Società Europea di Oncologia Medica e pluripremiata tra le eccellenze italiane in materia, la dott.ssa Criscitiello guiderà adesso la sperimentazione dello studio clinico #ALPHABET rivolto alle persone con tumore mammario metastatico HER2+ e mutazione di PIK3CA (un gene che favorisce la crescita delle cellule tumorali).