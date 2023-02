Ad ognuno il proprio Carnevale. Oggi, come da tradizione, dopo la sfilata domenicale nel capoluogo di alcune rappresentanze dei mille volti del Carnevale irpino, ogni comunità si riapproprierà del proprio. Ad Avellino sarà il giorno della Zeza di Bellizzi che si esibirà, prima lungo corso Vittorio Emanuele a partire dalle 10, e poi in Municipio. Dalle 15.30 e fino a tarda serata sarà protagonista a "casa" nella frazione Bellizzi. La notte di carnevale si concluderà con lo "Zezone" nell'Anfiteatro di Bellizzi. In serata la compagnia teatrale PuckTeatrè sarà protagonista della cena con delitto dal titolo "Arlecchino e il Carnevale di Venezia" presso Lupo Pub Bistrot in Corso Umberto I ad Avellino.

LE ALTRE ZEZE

Zeza anche a Cesinali (alle 17.30 sfilata per il paese, a seguire finale in Piazza Enrico Cocchia), ad Ospedaletto d'Alpinolo (alle 16 sfilata, alle 18 grande festa al centro sociale), a Montemiletto (alle 17 raduno e partenza corteo dal Viale degli Astronauti, arrivo in Piazza IV Novembre per la rappresentazione), a Capriglia (alle 15 raduno in Piazza Municipio a Capriglia Irpina con sfilata ed esibizione per le strade del paese, alle 17.30 chiusura in Piazza Municipio a Capriglia Irpina). C'è attesa anche a Volturara. Balleranno e sfileranno per il paese il gruppo de "I Tarantellanti" che unisce la Zeza di Cannone e quella di Campagna.

CASTELVETERE E MONTEMARANO

Per chi ama la tradizione dei carri, l'appuntamento è d'obbligo a Castelvetere: nel pomeriggio la sfilata dei carri allegorici. A Montemarano sfilate a ritmo di tarantella. Si parte alle 10 "Lezioni di tarantella Montemaranese" a cura della scuola di tarantella montemaranese, presso Palazzo Castello. Dalle 15.30 "Tradizionali sfilate dei cortei mascherati" per le vie del paese. Dal 1999 le tradizioni musicali di Montemarano, e non solo, sono diventate oggetto di studio di Luigi D'Agnese che ha fondato il museo etnomusicale. In occasione del Carnevale 2023 D'Agnese ha fatto stampare un pieghevole in cui si raccontano alcune delle curiosi connessione musicali che pervadono la tarantella montemaranese.

BONITO

Seconda edizione del Carnevale del mondo: 5 squadre di ragazzi, Sfileranno per le strade del paese Le maschere e i costumi che verranno indossati faranno riferimento alle seguenti nazioni e maschere: Austria (Frozen), Germania (Biancaneve), Romania (Mercoledì della Famiglia Addams), Giappone (Holly e Benji), Usa (I Simpson). Una giuria popolare di 5 giudici decreterà la squadra vincitrice.



Nella segno del "Ballo dell'Intreccio" i pomeriggi carnascialeschi a Forino, alla frazione Petruro, ed a Banzano di Montoro. Anche Cervinara festeggia il Carnevale con "Ndrezzata" e "Quadriglia" in tutte le piazze.

SERINO

Alle 14 grande sfilata della "Mascarata Serinese" per le strade del centro di Serino con partenza da piazza Ciacarelli. Alle 17.30 ritorno a Canale e sfilate per il borgo per concludere con il tradizionale "Carnevale Morto". Alle 19 "Carnuale Muorto" anche alla frazione San Biagio.



A Quindici il pomeriggio sarà nel segno della "Quadriglia" e del "Laccio d'Amore". A Bagnoli Irpino il Carnevale si festeggia al Castello Cavaniglia. Ad Aiello del Sabato corteo carnascialesco dalle 15 a partire da Tavernola. A Grottaminarda la "Festa di Carnevale": raduno alle 15 presso l'Auditorium Comunale di via Flammia, sfilata lungo Corso Vittorio Veneto e a seguire maxi festa in Piazza XVI marzo. Ad Atripalda sfilata del carro in città. Alle 19 chiusura manifestazione con lancio di palloncini.



