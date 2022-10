Caro bollette, Trevico si arrende: luci spente dalla tarda serata

Le luci spente delle due di notte cantava Pupo riferendosi alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. Ma qui non è come Milano o Roma dove c'è sempre più casino. Se la chiave di lettura fosse questa, la decisione dell'amministrazione di Trevico di spegnere la pubblica illuminazione tra le 23.30 e le 5.30 del mattino sarebbe una logica conseguenza.

Il provvedimento, che il sindaco Nicolino Rossi ha voluto illustrare ai suoi concittadini attraverso un lungo post sui social network, nasce dall'esigenza di un risparmio vista la lievitazione dei costi di gas ed energia elettrica, costi ha spiegato il primo cittadino «oramai insostenibili sia per le nostre famiglie che per il comune». Non è un caso che la decisione di razionalizzare l'utilizzo della pubblica amministrazione sia stata assunta, in prima battuta, dal comune più alto della regione (1.094 metri).



Sul tetto della Campania si avvertono prepotenti i venti di una crisi che si porta via le risorse migliori, la gran parte dei giovani più promettenti e, nel contempo, sono maggiori i sacrifici economici per assicurare un clima confortevole a causa della rigidità di un inverno in cui, molto spesso, le temperature scendono al di sotto dello zero - agli studenti ed agli uffici comunali. L'impossibilità di limitare il consumo del gas impone al comune di provare a razionalizzare i costi per l'energia elettrica.



«Il nostro ente - scrive il sindaco Rossi - in considerazione dei tre impianti di depurazione, dei diversi impianti di sollevamento e dei circa 815 punti luce della pubblica illuminazione presenti su tutto il territorio ha costi che vanno drasticamente ridotti per non arrivare al default. Abbiamo, per questo, messo in campo ogni azione possibile al fine di scongiurare lo spegnimento di tutte le armature, attraverso la riduzione di flusso, spegnimento alternato dei punti luce e adesione ad un nuovo fornitore. Purtroppo, però, l'impiantistica è obsoleta e non consente di poter adottare misure atte alla riduzione dei consumi».



Eppure si intuisce leggendo tra le righe del lungo post del primo cittadino l'amministrazione non si era fatta trovare impreparata. Non che si ipotizzasse o si temesse un'impennata della spesa per questo capitolo: «La riduzione dei costi per l'energia è stato da sempre un nostro obiettivo, tanto è vero che abbiamo proposto l'efficientamento energetico di tutta la pubblica illuminazione, di alcuni edifici comunali e abbiamo avviato la dismissione di un impianto di depurazione».

Il sindaco ha l'aria sconsolata di chi sa di averle provate tutte e di non poter far fronte a rincari che rispetto ad un costo annuo di 130mila euro per l'energia consentono di stimare una fattura di oltre 50mila euro per il solo mese di dicembre. «Questa previsione - Rossi è ancora molto chiaro con i suoi concittadini - impone all'amministrazione di mettere in atto delle misure drastiche: in questi giorni è in corso un'operazione di ulteriore riduzione di flusso e spegnimento di alcuni punti luce, dove possibile, e l'installazione dei timer per regolamentare lo spegnimento di tutti i punti luce dalle 23.30 alle 5.30 del mattino. Queste restrizioni, che a breve saranno disciplinate da una specifica ordinanza, rimarranno in vigore fino al permanere dell'emergenza energetica, con la speranza di tornare alla normalità nel più breve tempo possibile».



Diversamente, la soluzione dovrebbe essere quella di imporre un aumento della tassazione. Ipotesi che il primo cittadino e l'amministrazione del Comune più alto della regione non contemplano, ma che potrebbe diventare, anche quella, una scelta obbligata: «Questo è l'ultimo tentativo per evitare di rivedere le tariffe di Imu e Irpef che, come è noto a tutti, al momento sono al minimo consentito».

A margine del lungo post, il primo cittadino non manca un invito alla sua comunità. «Certo che tutti comprendiamo il momento difficile - chiosa Rossi - vi chiedo di non polemizzare se in qualche piccola area del paese non si procederà allo spegnimento totale. Come capirete, ci sono degli obiettivi sensibili che devono essere preservati: sperando di aver chiarito e fugato ogni dubbio resto a disposizione per qualsiasi chiarimento».