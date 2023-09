Mónika Tóht, una delle violiniste con maggiori riconoscimenti a livello internazionale, è la protagonista della masterclass che si terrà al Conservatorio di Avellino da oggi fino a sabato prossimo. La masterclass sarà incentrata sull'orchestra barocca dedicata al repertorio della musica italiana e francese tra 1600 e 1740. La violinista ungherese vanta 57 incisioni discografiche per Decca, Emi, Sony, Archiv, Arts, Amadeus, Virgin e numerosi concerti in diverse formazioni per prestigiosi festival in Europa, in Israele ed in Messico. Sabato 30 al Convento di San Francesco a Solofra (alle 20), nell'ambito della manifestazione Francesco d'Incanto, ci sarà il concerto di chiusura Consonanze stravaganti all'italiana e alla francese. L'ensemble di Musica Antica del Cimarosa, con Mónika Tóth violino di concerto, eseguirà brani di Salomone Rossi, Jean-Féry Rebel, Giovanni Maria Trabaci e Jean-Baptiste Lully.

Oggi alle 19 l'Auditorium Vitale ospiterà il concerto Le scuole nazionali - Finlandia-Spagna. Un progetto a cura degli allievi della classe di pratica pianistica. Domani alle 17 secondo concerto per la classe di pianoforte della professoressa Angela Rubino dal titolo L'opera a due pianoforti. Venerdì dalle 10 alle 13 nell'aula Bruno Mazzotta, Tommaso Rossi, docente del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, sarà protagonista del seminario su Il Flauto dolce nel repertorio contemporaneo. L'appuntamento, che rientra nel progetto Deviazioni a cura del maestro Vincenzo Gualtieri. E sempre venerdì, ulteriore doppio appuntamento: alle 19.00, nell'aula Bruno Mazzotta, il concerto Si mes vers avaient des ailes, arie da salotto e mèlodies tra 800 e 900. Alle 19.30 sul palco dell'auditorium Vitale, torna Chitarre al Cimarosa per l'ultimo appuntamento della seconda edizione della rassegna internazionale, con il concerto di Giorgio Albiani e Adriano Rullo, aperto da Maria Pia Napoli e Vincenzo Lomazzo. La settimana di musica si chiude con il jazz: sabato alle 20 American Songbook con Tommaso Scannapieco (contrabbasso), Aldo Farias (chitarra), Mario Nappi (pianoforte), Pietro Iodice (batteria).

Oggi alle 18.30 presso il Casino del Principe Come fiori a seccare, note e parole, evento culturale di e con Antonella La Frazia e Ciro Maria Schettino organizzato da Archeoclub d'Italia Avellino con la partecipazione dell'Accademia dei Dogliosi. Sarà proiettato il video La storia della Casina del Principe a cura di Geppino Del Sorbo e si potrà visitare la mostra dell'artista Raffaele Della Fera, allievo di Carlo Alleva. L'artista propone circa 60 opere che compongono la personale di pittura figurativa ed intimista dal titolo Il cammino continua. Si tratta dell'ultimo appuntamento con Arte in città, l'iniziativa promossa dall'assessorato al Turismo del Comune di Avellino. Interverranno il vice sindaco Laura Nargi, Fiorentino Vecchiarelli (presidente Accademia dei Dogliosi di Avellino), la professoressa Ilde Rampino, il professore Geppino del Sorbo e l'ingegnere Raffaele Della Fera (pittore e scrittore).

Alle 16, presso il Circolo della Stampa di Avellino, sarà presentato il progetto Se una notte in Irpinia un viaggiatore finanziato con i fondi Poc che vede protagonisti i comuni di Aiello del Sabato, San Michele di Serino, Montella, Forino e Montefalcione. Performance musicali, teatrali, mostre digitali, masterclass, itinerari, degustazioni nel segno di Italo Calvino (da cui il titolo) nel centenario della sua nascita. Un percorso in 6 tappe che partirà sabato sera a San Michele di Serino con il concerto di Erio: live da una barca nel parco acquatico di San Michele di Serino.