Casa a fuoco in centro, due anziani riescono a mettersi in salvo

Un violento incendio si è sviluppato all'interno di una abitazione di Forino, in provincia di Avellino.

Le fiamme hanno avvolto in breve tempo la palazzina a due piani in via Forno, nel centro storico del paese.

I due anziani coniugi che si trovavano all'interno sono riusciti a mettersi in salvo appena in tempo. Non hanno subito alcuna conseguenza. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno domato con non poche difficoltà le fiamme.