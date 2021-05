Un 74enne è morto dopo essere caduto dal secondo piano di un albergo per anziani a Rocca San Felice, in provincia di Avellino. È successo nel tardi pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi e personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano. Su disposizione dall'autorità giudiziaria la salma è stata trattenuta nella struttura. Sono in corso indagini.