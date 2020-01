Mattinata di fuoco e paura in Alta Irpinia. A Lioni, con molta probabilità a causa del malfunzionamento di una stufa a gas, è scoppiato un incendio nell'abitazione di un ottantenne. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della locale Stazione che hanno messo in sicurezza la zona, evitando ben più gravi conseguenze. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco del distaccamento del posto. L'anziano è stato trasportato all'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi per verificare le sue condizioni di salute. © RIPRODUZIONE RISERVATA